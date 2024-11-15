Разработка Telegram Mini Apps под ключ

Заказывали игру в Telegram у Solid Apps - справились с минимальным отклонением от срока, несмотря на правки по ходу работы. Баги возникали, но команда довольно быстро их фиксит! Благодарны Solid Apps за хорошую работу! Иван Менеджер продукта, Crypto Ninja

Команда студии Solid Apps продемонстрировала креативность и инновационный подход, работая с нами 24/7 над Wars Stars: Expedition. Они не боятся экспериментировать, постоянно предлагая решения, которые улучшали наш конечный продукт. Два слова, которые характеризуют ребят: клиентоориентированность и результат. Руслан Менеджер продукта, Wars Stars: Expedition