Наш канал про Mini Apps

Разработка Telegram Mini Apps под ключ

Поможем реализовать идею вашего
продукта и запустить на аудиторию
более чем 1.5 млрд пользователей

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1.5 млрд

Пользователей в Telegram

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Быстрее чем разработка мобильного приложения

Синхронизация с внешними сервисами

Кроссплатформенность

Полноценное приложение внутри Telegram

Мини-приложения в Telegram предоставляют уникальные возможности для персонализации и улучшения взаимодействия с пользователями

Быстрый запуск (2-3 недели)

Персонализированные push-уведомления

Поддержка криптовалютных и стандартных платежных систем

Кроссплатформенность (Android, iOS, PC)

Преимущества разработки
Telegram Mini Apps

Не требует установки

Работа внутри Telegram

Быстрая разработка

Срок разработки MVP занимает 2-4 недели

Кроссплатформенность

Поддерживается всеми устройствами

Гибкость

Взаимодействие с внешними сервисами

Сферы применения

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Игры

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Интернет-магазины

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Корпоративные инструменты

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Системы лояльности и клубы покупателей

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о своих идеях

Постараемся помочь и превратить их в
приложение в Telegram так, как вы задумали

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Идея

Наши работы

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Игра, в которой пользователь может почувствовать себя ниндзя, разрезать фишки своей катаной и зарабатывать монеты

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Crypto Ninja
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Платформа, внутри которой пользователи могут вносить свой вклад и обрабатывать данные для обучения моделей ИИ за вознаграждение

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OORT Datahub
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Mini App, включающий в себя три игры, который был реализован для компании Самолет в рамках проведения спецпроекта

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Зимние забавы
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Игра с механикой фермы в далекой галактике, где пользователь может исследовать новые планеты, добывать ресурсы и продавать их на рынке

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Wars Stars: Expedition
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Этапы разработки

Этап 1.

Этап 1.

Анализ требований и проработка коцепции

Этап 2.

Этап 2.

Дизайн и прототипирование

Этап 3.

Этап 3.

Разработка и тестирование

Этап 4.

Этап 4.

Запуск и поддержка

Свяжитесь с нами

Опишите нам вашу идею, а мы поможем
вам в ее реализации
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Почему мы?

Надежность и качество

Надежность и качество

Тестируем каждую фичу перед релизов, а также полностью обеспечиваем безопасность продукта

Фокус на метриках

Фокус на метриках

При разработке фокусируемся на ключевых продуктовых метриках: Retention, DAU, MAU и другие

Профессионализм

Профессионализм

Объединяем в нашей команде сильных специалистов с большим опытом работы с Mini App

Прозрачность и гибкость

Прозрачность и гибкость

Благодаря выстроенной системе отчетов и итеративному подходу, вы всегда в курсе, что происходит с вашим проектом

Экспертиза

Экспертиза

Мы пристально следим за развитием технологии Mini Apps в экосистеме Telegram, применяем лучшие и актуальные практики и делимся новостями в Telegram-канале

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Наши клиенты

VTB
Sber
Tbank
Tbank
Alfabank
Sber

Отзывы клиентов

Иван
Руслан
Давид

Заказывали игру в Telegram у Solid Apps - справились с минимальным отклонением от срока, несмотря на правки по ходу работы. Баги возникали, но команда довольно быстро их фиксит! Благодарны Solid Apps за хорошую работу!

Иван

Менеджер продукта, Crypto Ninja

Команда студии Solid Apps продемонстрировала креативность и инновационный подход, работая с нами 24/7 над Wars Stars: Expedition. Они не боятся экспериментировать, постоянно предлагая решения, которые улучшали наш конечный продукт. Два слова, которые характеризуют ребят: клиентоориентированность и результат.

Руслан

Менеджер продукта, Wars Stars: Expedition

Спасибо команде Solid Apps за их качественную работу и сотрудничество. Команда всегда старается доводить до конца все взятые на себя вопросы, неважно, в выходной это день или будний, утром или ночью.

Давид

Менеджер продукта, PictoTapp

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит разработка Mini App?

Стоимость реализации каждого Mini App считается индивидуально. Как правило, бюджет начинается от 300 тыс. рублей

Сколько по времени занимает разработка Mini App?

Время разработки зависит от сложности и размера продукта. В среднем, на реализацию MVP (первой версии) мы закладываем 2-4 недели

Как происходит процесс передачи кода?

После того, как наша команда заканчивает разработку Mini App, мы помогаем вам с выбором сервера, регистрируем его по вашим данным и разворачиваем на нем архив с кодом. Таким образом передаем вам права на программный продукт

Какая поддержка и обслуживание требуется после запуска Mini App?

После разработки и запуска продукта, мы переходим на этап поддержки, в рамках которого мы в течение 1 месяца бесплатно вносим мелкие правки и корректировки в Mini App. После 1 месяца, мы переходим на платное обслуживание

Какие способы оплаты поддерживает Mini App?

Выбор способа оплаты зависит от типа товара / услуги, которая продается в Mini App. Есть три поддерживаемых варианта оплаты: Telegram Stars, TON, классические платежные сервисы

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